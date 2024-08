Italia in fiamme, da gennaio a luglio rilevati 615 incendi su 221 kmq

Sono stati 615 gli incendi rilevati in Italia dal 1° gennaio al 30 luglio 2024, per una superficie totale di 221 km2: secondo le stime di Ispra, le aree boschive percorse da incendio sono 40 km2 di superficie forestale (cioè il 18% del totale). Questa superficie si suddivide in 18 km2 di macchia mediterranea e boschi di leccio (46%), 13 km2 ricoperte da boschi di querce (33%) e 6 km2 di aree boschive di conifere (16%). Episodi più gravi in Sicilia e Sardegna