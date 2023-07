Italia-Usa, telefonata tra Meloni e Biden

Colloquio telefonico tra il presidente americano Biden e la premier Giorgia Meloni. Palazzo Chigi in una nota spiega che il colloquio si è focalizzato sul sostegno all’Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia. "Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa" continua la nota. Biden, che ha espresso apprezzamento per il ruolo dell'Italia a favore della stabilità nel Mediterraneo, ha invitato Meloni alla Casa Bianca a luglio.