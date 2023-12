Italiani in fuga dalle città, boom di richieste in provincia

Si registra un +108% della domanda per Mantova, +50% per Brescia, un +144% per Rieti

Italiani in fuga dalle grandi città, soprattutto a causa del caro affitti, ed è boom di richieste in provincia. Sono soprattutto le città ben collegate e vicine ai grandi capoluoghi a essere favorite. Si registra infatti un +108% della domanda per il comune di Mantova, +50% per Brescia, per Lodi un +43%. Nei dintorni della capitale, è Rieti ad aver attirato l'interesse, con un +144% della domanda nei 12 mesi.

Allo stesso tempo, è scesa la domanda su Milano, calata in 12 mesi del -15,2%, con un aumento dei prezzi del 10%.