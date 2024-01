"Dalla fine dell'anno scorso abbiamo visto l'inizio di un periodo di normalizzazione che non significa tuttavia un ritorno alla normalità, quanto piuttosto a quella che definisco una non normalità". Così il presidente della Bce Christine Lagarde al panel 'The global economic outlook' al World economic forum di Davos, spiegando che questi "trend danno un'idea di cosa possiamo aspettarci per il 2024".