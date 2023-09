Lampedusa, il sindaco: "Siamo a punto di non ritorno": il video dell'emergenza

"Abbiamo fatto il possibile, siamo ad un punto di non ritorno". Sono le parole del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che chiede l'intervento del governo dopo l'ondata di sbarchi di migranti sull'isola. "Un intervento strutturale del governo non è più rinviabile - prosegue - Servono navi in rada che garantiscano trasferimenti immediati. I lampedusani hanno sempre accolto tutti a braccia aperte, in queste ore si sono prodigati in tutti i modi per dare aiuto e soccorso. Abbiamo fatto il possibile ma adesso non possiamo fare di più".