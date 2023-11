Lavoro, 55% italiani vuole settimana corta anche guadagnando meno

Il 55% degli italiani è disposto a guadagnare meno pur di avere un giorno libero in più, e la percentuale sale al 62% nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. La cosiddetta 'settimana corta', realtà ormai sdoganata in diversi Paesi e oggetto di proposta di legge anche in Italia, è insomma in cima ai desideri dei lavoratori di oggi. A mettere in luce questo dato è la ricerca 'La nuova relazione con il mondo del lavoro' realizzata da Assirm (Associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale). La flessibilità e lo smart working vengono dati quasi per assodati dai più giovani, mentre i più maturi li vivono come un benefit che diventa però fondamentale per gli occupati nel terziario. Il settore più ambito dagli italiani è l’IT/servizi digitali (38%), seguito dal marketing (34%) e dalla comunicazione (30%).