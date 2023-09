Lavoro, a settembre previste 531mila assunzioni da imprese ma gap tecnici

Aumentano le assunzioni previste a settembre dalle imprese ma rimane aperto il gap per reperire competenze nei settori tecnico-ingegneristici. Stando ai dati diffusi dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, sono 531mila i lavoratori cercati dalle imprese - con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato - per il mese di settembre. Si tratta di 7mila in più (+1,3%) rispetto a quanto programmato un anno fa.