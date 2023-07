Lavoro in estate 2023, 160mila posti vacanti

Lavoro in estate, sono 160mila i posti vacanti. Cercasi idraulici, elettricisti e magazzinieri per sostituzioni estive, per lo più in Lombardia, Veneto e Piemonte, secondo quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Risorse, l’agenzia per il lavoro che ha lanciato, tramite le sue filiali presenti in tutto il Nord Italia, una ricerca sul mercato del lavoro estivo. Difficili da reperire, in questo momento, anche i profili medi e alti come payroll specialist, impiegati commerciali, innovation manager, Esg analyst, fund & asset manager real estate, ingegneri ambientali, chimici e dei materiali, analisti finanziari e financial controller.