Sulla settimana lavorativa di quattro giorni "il mio gradimento è alto, non riuscirei a renderlo in numeri. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche alcune aziende in Italia, dimostra che c'è addirittura un aumento di produttività". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a Fanpage.