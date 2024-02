Al via le assunzioni nel settore

Saranno 172.440 le assunzioni nella ristorazione tra febbraio e aprile di quest’anno, il 13% in più rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il dato rappresenta il 70% del totale previsto per l’intero settore del turismo, che avrà bisogno di 246.270 addetti nel periodo preso in considerazione. A renderlo noto, sulla base dei dati Unioncamere-Excelsior, è il Centro studi di Fipe-Confcommercio.