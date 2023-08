Lisbona, Papa Francesco ai giovani: "A voi Gesù dice non temete"

“A voi, giovani, che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi, giovani, che a volte pensate di non farcela; a voi, giovani, tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non bastino; a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia; a voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù dice: ‘Non temete!’”. E’ l’incoraggiamento che il Papa rivolge ai giovani nella messa conclusiva della Gmg a Lisbona.

Bergoglio, che legge solo in parte il testo preparato andando più a braccio, ripete più e più volte: “Non temete!”, “animo, forza, non temete”. ”Brillare, ascoltare e, infine, non temere. Sono le ultime parole - dice Francesco ringraziando i giovani e dandogli appuntamento a Roma per il Giubileo del 2025 e a Seul per il 2027 - che Gesù pronuncia sul monte per incoraggiare i discepoli impauriti: ’Alzatevi e non temete’”.