Liste d'attesa, esami e visite nel weekend: bozza decreto

Sarà un decreto legge quello che domani verrà proposto in Cdm per attaccare la piaga delle liste d'attesa nella sanità pubblica. L'ultima bozza prevede, all'articolo 10, che "per ridurre i tempi delle liste di attesa e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche possono essere effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata".

Ma anche il Cup unico per la prenotazione, il monitoraggio dei tempi che sarà affidato all'Agenas. Le altre misure, che necessitano di una copertura finanziaria, dovrebbero invece finire in un Ddl: occorrono infatti un miliardo e mezzo per le coperture ma al momento sono disponibili solo 300 milioni.