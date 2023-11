Lollobrigida: "Fermata straordinaria consentita da regolamento Ferrovie"

Non era per "andare in vacanza o a trovare la mia famiglia", "andavo al lavoro"

"Quella discesa dal treno non era per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare al lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda sulla vicenda del treno. "La fermata straordinaria - aggiunge - è consentita dal regolamento delle Ferrovie. Ho chiesto di scendere alla prima fermata utile spiegando al capotreno le ragioni".