Il biglietto vincente con il primo premio della Lotteria Italia 2024 da 5 milioni di euro è stato acquistato a Milano. Secondo premio vinto in provincia di Salerno. Aumento record della vendita di biglietti, venduti 6,7 milioni con il Lazio in testa, poi Lombardia e Campania. Assegnati in totale 210 premi per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro.