Lula invita Putin al prossimo G20 di Rio

Il presidente russo Vladimir Putin non sarà arrestato nel caso in cui decidesse di partecipare al vertice del G20 a Rio de Janeiro, che si terrà il prossimo anno. Ad affermarlo il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Lula ha aggiunto che Putin sarà invitato all'incontro dei leader nel 2024.

"Credo che Putin potrebbe venire facilmente in Brasile - ha detto Lula - quello che posso dirvi è che, se io sono il presidente del Brasile e lui viene in Brasile, non lo arresteranno affatto". La Corte penale internazionale ha emesso nel marzo scorso un ordine di cattura nei confronti del presidente russo, con l'accusa di crimini di guerra per la deportazione forzata verso la Russia di bambini ucraini da zone catturate durante la guerra in Ucraina.