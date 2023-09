Venezia non è un sito in pericolo per l'Unesco. "Il Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Riad in Arabia Saudita, per la sua 45esima sessione, ha deciso di non iscrivere il sito 'Venezia e la sua Laguna' nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco in pericolo", dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.