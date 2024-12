Dopo la sfiducia al premier Barnier votata dal Parlamento, il presidente Emmanuel Macron si rivolge alla Francia con un discorso dall'Eliseo. La caduta del governo e la mancata Manovra, ha spiegato, non sono sua responsabilità ma del Parlamento. Il capo del governo ha ricevuto la censura per la prima volta in 60 anni perché l'estrema destra e l'estrema sinistra si sono unite. Macron ha escluso quindi di dimettersi, dichiarando di voler onorare il mandato fino all'ultimo giorno.