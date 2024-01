La richiesta è di essere risarciti per i costi sostenuti per tornare a casa a notte fonda e per il ridotto rendimento sul lavoro il giorno successivo

Causa in vista per Madonna, denunciata da due fan per aver iniziato il concerto del 13 dicembre scorso a New York con ben due ore di ritardo. La richiesta è di essere risarciti per i costi sostenuti per tornare a casa a notte fonda e per il ridotto rendimento sul lavoro il giorno successivo.