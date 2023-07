Fan in apprensione dopo la notizia del ricovero in terapia intensiva

Tour mondiale sospeso e fan in apprensione per Madonna, ricoverata per alcuni giorni in terapia intensiva a causa di una infezione batterica. La pop star ora sta decisamente meglio, ma dovrà sottoporsi a cure mediche ancora per un po'. Presto le nuove date del tour mondiale che sarebbe dovuto iniziare il prossimo 15 luglio.