"Don Puglisi eroe civile". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull''Osservatore romano' in occasione del 30/mo anniversario dell'assassinio di don Puglisi. "Oggi don Puglisi è simbolo di libertà, laddove tenta di imporsi l'oppressione criminale. I valori evangelici che animavano la sua azione quotidiana trovano corrispondenza" in quelli "espressi nella Costituzione repubblicana".