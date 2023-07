Maltempo al Nord, tempesta nella notte a Milano

Il maltempo non da tregua al Nord Italia. Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa a Milano, scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi. Venti minuti descritti come "l'apocalisse" con tuoni e una tempesta di raffiche di vento e pioggia torrenziale. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate. Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia.