L'italia va verso lo stato d'emergenza in 5 regioni colpite dal maltempo e dagli incendi. Oggi la decisione nel CdM. Bollino rosso per Bari e Catania. Dal ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Musumeci arriva l'invito a prendere atto del cambiamento climatico: "Servono manutenzione e programmazione".