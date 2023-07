Mentre in Lombardia si contano ancora i danni dei violenti nubifragi che si sono abbattuti sulla regione nei giorni scorsi, oggi a Como si svolgono i funerali della 16enne uccisa da un albero che si è abbattuto sulla sua tenda nel Bresciano. "Siamo al lavoro per dare risposte immediate per un grande piano di prevenzione idrogeologica", ha assicurato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.