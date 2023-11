La Commissione: "Non pienamente in linea"

La Manovra 2024 ottiene il sì della Commissione Ue "anche se non pienamente in linea". Bruxelles chiede che il denaro risparmiato con l'abolizione del sostegno in campo energetico sia usato per ridurre il debito pubblico e si dice non del tutto convinta dell'andamento della spesa pubblica.