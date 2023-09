Per sostenere la genitorialità e l'occupazione femminile contro il declino demografico in Italia

Nella Manovra 2024 una proposta di legge per sostenere la genitorialità e l'occupazione femminile contro il declino demografico in Italia. La proposta prevede un Reddito di infanzia e un Assegno di gioventù per supportare i figli da 0 a 25 anni di età. Previste anche detrazioni per le spese di psicoterapia post partum e migliorie per le strutture dedicate all'infanzia.