Maturità 2023, al classico Seneca e problemi con funzioni allo scientifico: seconda prova

Seconda prova scritta oggi per la maturità 2023. Proposta dal ministero dell'Istruzione, varia a seconda dell'indirizzo. Latino al Liceo classico (Seneca), Matematica al Liceo scientifico (2 problemi con lo studio di una funzione), prima lingua e cultura straniera al Linguistico (prova d'inglese su Obama e Unesco), Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo 'Amministrazione, Finanza e Marketing', Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo 'Costruzioni, Ambiente e Territorio' alcune delle discipline sulle quali gli oltre 500mila si cimentano.

Anche la durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 6 ore al Classico, 4 per Scientifico e Linguistico e 6 ore al giorno per tre giorni all'artistico.