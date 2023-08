Meeting Rimini, il Papa: "Promuova cultura dell'incontro"

Papa Francesco ''auspica che il Meeting per l’amicizia tra i popoli continui a promuovere la cultura dell’incontro così che crescano l’amicizia sociale e l’amicizia tra i popoli''. Così il Pontefice nel messaggio inviato in occasione della 44ma edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in programma a Rimini. "Servono gesti concreti e scelte condivise - sottolinea Francesco - che costruiscano una cultura di pace"