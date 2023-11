"Una volta eravamo famosi per esportare la mafia, adesso siamo famosi perché esportiamo l'antimafia"

"Una volta eravamo famosi per esportare la mafia, adesso siamo famosi perché esportiamo l'antimafia. Siamo un modello nel mondo di lotta alla mafia, ci chiamano a collaborare in tutto il mondo, dall'Europa fino all'America Latina". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dello speciale di Porta a Porta sulle mafie in onda su Rai 1.