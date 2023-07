Messi va negli Usa: "Giocherò all'Inter Miami"

L'argentino: "E' arrivato il momento di vivere il calcio in un altro modo e per godermi di più la quotidianità"

Per Leo Messi niente Barcellona o Arabia Saudita: nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter Miami di David Beckham. Il 35enne fuoriclasse argentino, che sta per lasciare il Paris Saint Germain alla scadenza del contratto biennale firmato nel 2021, si trasferirà nella franchigia della Major League Soccer negli Usa. Lo ha annunciato lui stesso ad alcuni media spagnoli. "È arrivato il momento di andare negli Stati Uniti per vivere il calcio in un altro modo e per godermi di più la quotidianità. Ovviamente, sempre con la stessa responsabilità e con il desiderio di giocare bene e di fare le cose nel modo giusto"