Almeno 289 i bambini morti o scomparsi nel tentativo di attraversare la pericolosa rotta migratoria del Mediterraneo centrale verso l'Europa. Questa la stima di Unicef, che segnala inoltre come nei primi tre mesi del 2023 3mila e 300 bambini arrivati in Europa siano stati registrati come non accompagnati, con conseguente maggior rischio di violenza, sfruttamento e abuso.