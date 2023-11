Migranti, accordo Italia-Albania su due centri d'accoglienza

Protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. "L'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese e sotto la propria giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali", ha spiegato la presidente del Consiglio Meloni. "Queste strutture - ha proseguito - potranno accogliere inizialmente fino a 3mila persone, che rimarranno in questi centri il tempo necessario per poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande d'asilo ed eventualmente ai fini del rimpatrio". Il flusso annuale nelle strutture - una volta che l'accordo funzionerà a pieno regime - può arrivare a 36mila persone, ha sottolineato Meloni, precisando che le due strutture non accoglieranno "i minori, le donne in gravidanza e i soggetti vulnerabili".

Nonostante l'Albania non sia ancora formalmente parte dell'Ue, "si comporta già come uno Stato membro", ha continuato Meloni. "Se l'Italia chiama l'Albania c'è". Il commento del premier albanese Edi Rama.