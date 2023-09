Sul patto per le migrazioni e l'asilo "stiamo facendo progressi e sono ottimista sul fatto che questo Consiglio possa essere come quello di giugno. Spero che oggi i ministri possano concordare sul regolamento sulle crisi, l'ultimo pezzo, in modo che tutto il patto possa andare nei triloghi", i negoziati con il Parlamento Europeo. Lo dice la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson, a margine del Consiglio Affari Interni a Bruxelles.