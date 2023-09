La premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz in cui esprime "stupore" per l'aiuto del governo tedesco alle ong, con il rischio "di partenze moltiplicate" e "nuove tragedie" in mare. Ma anche la mano tesa per una soluzione "strutturale", che è pronta a trovare parlandone di persona.