Non si fermano gli sbarchi dei migranti in Italia: dall’inizio dell’anno sono più di 100mila quelli accolti nel nostro paese, la metà solo dal primo giugno ad oggi. Non mancano le polemiche con i sindaci dell’Anci che denunciano: “Non ci sono gli hub di primissima accoglienza”. Per il Viminale si tratta di un dibattito “surreale”.