"E' la sconfitta dell'Europa, di un sistema che lavora sempre in emergenza e non mette mai in atto delle reali e vere politiche migratorie". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, arrivando al molo Favaloro, dove ormai da più di 48 ore si susseguono interrotti gli sbarchi. "Qui siamo tutti stanchi e provati sia fisicamente che psicologicamente, la situazione sta diventando ingestibile e insostenibile".