Tre droni hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk ieri sera. Lo ha riferito la società statale russa per l'energia atomica Rosatom, aggiungendo che l'attacco "non ha influenzato il funzionamento della stazione e non ci sono state vittime o danni". I sistemi di difesa aerea nell’oblast di Kursk hanno intercettato i droni, ha aggiunto il ministero della Difesa russo.