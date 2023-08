Kiev avrebbe tentato di attaccare gli edifici di Mosca con tre droni che sarebbero stati bloccati e distrutti. Secondo le autorità non si registrano vittime o feriti. Tutti gli aeroporti della Capitale sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose le segnalazioni di esplosioni in città. Nel frattempo nell'Ucraina orientale le forze russe hanno attaccato i villaggi con l'artiglieria.