MotoGp, Marc Marquez lascia la Honda a fine 2023

Marc Marquez lascia la Honda alla fine del Motomondiale 2023. Il divorzio tra il pilota spagnolo e l'HRC è stato "deciso di comune accordo", si legge in un comunicato. "Entrambe le parti hanno convenuto che era nel loro interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi", prosegue la nota.

Undici gli anni di collaborazione tra il numero 93 e HRC, impreziositi da 6 titolo MotoGp, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position insieme.