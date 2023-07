Mutui, Abi apre ad allungamento durata e surroghe

"Le banche in Italia mantengono quasi due terzi dei mutui a tasso fisso e possono allungare la durata dei mutui o realizzare surroghe per chi è in regola con i versamenti". Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'assemblea annuale dell'Associazione bancaria chiedendo un cambio delle regole troppo rigide dell'autorità bancaria europea per chi è in ritardo sui pagamenti delle rate dei mutui che non permettono alle banche una maggiore flessibilità.