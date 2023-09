Nagorno, Baku: "Stop a misure antiterrorismo se esercito armeno depone armi"

Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, in una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken, ha detto che Baku "fermerebbe le misure antiterrorismo se l'esercito armeno deponesse le armi". L'Azerbaigian ha affermato che le sue misure militari nel Nagorno-Karabakh continuano per il secondo giorno dopo aver lanciato ieri quelle che ha descritto come operazioni "antiterrorismo" nell'area. L'operazione, ha annunciato Baku, non si fermerà finché i separatisti armeni non si arrenderanno.