Napoli, truffa dei bonus edilizi: maxi sequestro da 607 milioni di euro

105 indagati per lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamento sismico mai eseguiti

Bonus edilizi per lavori nell'ambito della transizione ecologica mai eseguiti: sequestro da 607 milioni di euro. A chiusura di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura, avente ad oggetto crediti derivanti da bonus edilizi per oltre 607 milioni di euro, vantati da 105 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, per lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamento sismico mai eseguiti.