Ancora un cedimento stradale a Napoli. Una voragine si è aperta alle cinque di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, al quartiere Vomero. Il cedimento del manto stradale ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Due persone sono state portate in salvo senza aver riportato danni fisici, mentre uno stabile con all'interno 20 persone è stato sgomberato.