Niente regali di Natale quest'anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe', secondo cui sono 3,1 milioni di persone che nel 2023 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare.