Natale, cresce la spesa per gli italiani

Aumenta la spesa degli italiani a tavola per Natale con una media di 115 euro a famiglia, il 10% in più rispetto alle feste del 2022. La percentuale di cittadini che non farà alcun regalo si attesta al +7,2%. La spesa media, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 169 euro pro capite (dato pressoché invariato rispetto allo scorso anno). Nonostante i molti rincari, registrati soprattutto per gli addobbi, o regali tecnologici, i viaggi e i prodotti alimentari (come si evince dalla tabella con la classifica dei rincari) e malgrado siano ancora tante le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli.