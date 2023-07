L'Ucraina continua ad esercitare pressioni, alla vigilia del vertice Nato previsto domani e mercoledì a Vilnius in Lituania, per un impegno inequivocabile alla sua ammissione nell'organizzazione. "Al vertice di Vilnius, ci aspettiamo un invito e una direzione chiari e inequivocabili per aderire alla Nato", ha detto all'agenzia di stampa tedesca Dpa l'ambasciatore dell'Ucraina in Germania, Oleksii Makeiev.