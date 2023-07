Nato, vertice di Vilnius si apre con adesione Svezia

Il vertice Nato che si apre oggi a Vilnius, in Lituania, parte dall'ingresso della Svezia nell'Alleanza dopo che ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via libera. Soddisfatto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: "Questo è un buono per la Nato, per la Turchia e tutta la regione del Baltico". Sull'Ucraina gli Usa hanno ribadito che Kiev che ci entrerà, ma a fine guerra e senza un calendario. Atteso il vertice Biden-Zelensky.