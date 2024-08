Naufragio Bayesian, Procura dispone autopsie su vittime

Saranno eseguite nei prossimi giorni le autopsie sui sette corpi recuperati dal veliero Bayesian affondato all'alba di lunedì davanti allo specchio d'acqua di Porticello (Palermo). Un passaggio fondamentale, quello delle autopsie, per proseguire l'inchiesta. I pm vogliono fare luce su quanto accaduto. Perché un lussuoso yacht come il Bayesian sia affondato nel giro di 16 minuti. A questo punto, potrebbero scattare a brevissimo i primi avvisi di garanzia, in attesa delle autopsie.