Nobel per la Pace 2023, premiata l'attivista iraniana Narges Mohammadi

Il premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato all'attivista iraniana Narges Mohammadi, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà. Per la sua attività in difesa dei diritti umani il regime politico-religioso che governa l’Iran ha arrestato Mohammadi 13 volte, l’ha sottoposta a cinque condanne penali e l’ha condannata complessivamente a 31 anni di prigione, dove si trova tuttora.