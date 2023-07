Sanzioni più severe per chi guida mentre usa il cellulare o sotto l'effetto di droghe, con revoca immediata della patente. Targa e casco obbligatori per i monopattini e novità anche per ztl, autovelox e segnaletica. Sono alcune delle nuove norme contenute del nel ddl approvato ieri in Cdm che il governo punta ad approvare entro l'autunno.