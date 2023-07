Volevano vendere a Fabrizio Corona file riservati sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Per questo un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara Del Vallo sono stati arrestati oggi all'alba. Secondo gli inquirenti si volevano alimentare teorie complottistiche sul boss e vendere falsi scoop a siti di informazione in cambio di denaro. Perquisita anche la casa di Corona che risulta indagato per ricettazione.